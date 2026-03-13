Basta de tener obras en abandono

La sociedad panameña no puede volver a darse el ‘lujo’ de tener funcionarios, empresas, particulares que por alguna razón dejan perder las obras que inicia el Estado. Ya sé por incapacidad, negligencia o posible corrupción, los proyectos de gobierno no pueden ser rehenes de personas que no quieren el bien común. Un ejemplo de ellos son las decenas de obras deportivas que se encuentran abandonadas y que esta administración gubernamental ha logrado rescatar algunas de las más icónicas. Las leyes y normativas están, pero falta voluntad para aplicarlas correctamente.