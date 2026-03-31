Basta ya de “eso” en nuestro deporte

Todos sabemos que la violencia, en cualquiera de sus formas, no es la solución a los problemas, al contrario, provocan más problemas.

La reciente situación que involucró a fanáticos en las gradas y a un grupo de peloteros en un duelo del béisbol mayor nos debe llamar a la reflexión.

De pensar que ejemplo estamos dando a los más chicos, a los que quieren ser esos peloteros en el fututo, pero ven actos bochornosos.

Aunque, podría decirse que fue un incidente aislado, con solo uno de éstos es suficiente. El deporte no hay cabida para este tipo de acciones ni actitudes.