Los precios del petróleo cierran al alza por renovadas amenazas de Trump contra Irán

Los precios del crudo cerraron al alza el lunes, aún impulsados por los efectos de la guerra en Oriente Medio y mientras Donald Trump amenazaba con destruir la isla de Jark, un punto neurálgico de la industria petrolera iraní.

Luego de subir hasta los 116,89 dólares al inicio de la jornada, el precio del barril Brent del Mar del Norte para entrega en mayo avanzó un 0,19%, a 112,78 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo, ganó un 3,25%, hasta los 102,88 dólares. Es la primera vez que el WTI cierra por encima de los 100 dólares desde el inicio de la guerra.

“Los acontecimientos geopolíticos continúan acaparando la mayor parte de la atención” de los mercados, según analistas de Briefing.com.

Donald Trump dijo el lunes en sus redes sociales que Estados Unidos mantenía “conversaciones serias con un nuevo régimen, más razonable, para poner fin” a las “operaciones militares en Irán”.

Pero en ese mismo mensaje también amenazó a Teherán con destruir por completo la isla de Jark, donde está la principal terminal petrolera iraní, si no se llega pronto a un acuerdo para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

La isla de Jark asegura aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo iraní, según una nota del banco estadounidense JP Morgan.

“Si Estados Unidos lanzara una invasión terrestre en Irán” o “si Teherán intensificara sus ataques de represalia contra infraestructura energética o cerrara por completo el estrecho, las previsiones de un barril a 200 dólares dejarían de ser una hipótesis descabellada”, señaló Tamas Vargas, analista de PVM Energy.

Las cotizaciones del oro negro han subido más de un 50% desde el inicio de la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán el 28 de febrero.