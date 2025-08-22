Buscando la buena semilla

El deporte tiene muchas aristas. Aunque los fondos son limitados, está creciendo y es necesario prestar algo de atención a lo semilleros.

Son cada vez más las competencias en las que se debe invertir en los atletas, sobre todo en su preparación y representación en eventos internacionales, pero es importante que le prestemos atención a la nueva camada.

En identificar el talento y nutrirlo con conocimiento para que pueda crecer de la manera más preparada y así ir mejorando y que podamos enfrentarnos a los retos que se avecinan.