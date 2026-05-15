Con mucha fe para el Mundial

No hay duda de que, dentro de varios sectores de la sociedad panameña, pues he hecho el trabajo de encuestar a decenas de personas de distintos estratos y ámbitos sociales, hay un sentimiento de querer que la Selección de Panamá vaya al Mundial FIFA 2026 a disfrutar, pero a la vez, confían que se puede dar la sorpresa y avanzar, por lo menos, a segunda ronda del torneo. Algunos, dicen ser realistas, y ven poco probable que Panamá pueda seguir con vida pasada la fase de grupos, pero hay quienes tienen optimismo inquebrantable.