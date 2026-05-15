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Con mucha fe para el Mundial

Con mucha fe para el Mundial
15 de mayo de 2026

No hay duda de que, dentro de varios sectores de la sociedad panameña, pues he hecho el trabajo de encuestar a decenas de personas de distintos estratos y ámbitos sociales, hay un sentimiento de querer que la Selección de Panamá vaya al Mundial FIFA 2026 a disfrutar, pero a la vez, confían que se puede dar la sorpresa y avanzar, por lo menos, a segunda ronda del torneo. Algunos, dicen ser realistas, y ven poco probable que Panamá pueda seguir con vida pasada la fase de grupos, pero hay quienes tienen optimismo inquebrantable.

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