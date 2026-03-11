¿Cuál es el deporte del panameño?

La humillante eliminación de la selección de Panamá, esta semana, en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, ha abierto una curiosa inquietud, que viene desde hace rato planteándose en el deporte nacional. ¿El béisbol sigue siendo el deporte del panameño, o ya otras disciplinas como el fútbol, lo han rebasado en popularidad y práctica entre la población? En redes sociales, ese debate parece no tener una respuesta clara. El fútbol es un fenómeno global, y desde hace unos 30 años, Panamá se ha sumado y crecido, mientras el béisbol no parece evolucionar.