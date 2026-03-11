Cinco expos impulsan el comercio y la inversión

Más de 245 millones de dólares en transacciones comerciales y derrama económica en diversas actividades, es lo que esperan generar durante los tres días en los que se realizarán las cinco exposiciones comerciales más importantes de la región, que fueron inauguradas ayer, así lo indicó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

Con la inauguración de Expocomer, Expo Logística, Expo Turismo, Expo Eléctrica y Expo Tech, Panamá abre sus puertas al mundo para recibir a delegaciones de más de 30 países en una cita sin precedentes para el comercio y la inversión.

Juan Arias, presidente de la CCIAP, señaló que “el sector privado panameño está listo para presentarse ante el mundo como un socio confiable y competitivo. Panamá no es solo una ubicación estratégica; es una plataforma estratégica para generar crecimiento y oportunidades. Y estas cinco exposiciones son una muestra clara de la forma en que Panamá se abre al mundo para hacer negocios”.

Arias destacó que, “en un mundo cada vez más fragmentado, los países que prosperarán serán aquellos capaces de convertirse en puntos de encuentro. Panamá tiene todas las condiciones para ser ese lugar donde se conectan mercados, se construyen acuerdos y se generan nuevas oportunidades”.