$!División por ley para sancionar el uso de máscaras en protestas

Tras la presentación del proyecto de ley que busca sancionar el uso de máscaras durante protestas, diputados de las distintas bancadas de la Asamblea Nacional (AN) se mostraron divididos.

Algunos apoyan la iniciativa argumentando que contribuiría a prevenir actos vandálicos, mientras que otros han expresado su rechazo por considerar que podría coartar el derecho a la protesta pacífica y a la libre expresión de los ciudadanos.

Roberto Zúñiga, coordinador de la bancada de Vamos cuestionó el proyecto de ley. “El solo hecho de taparse en rostro en una protesta no debe considerarse un delito. Eso cercena la democracia y la libertad de manifestarse”.

Por su parte, el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, expresó su respaldo a la propuesta. “Lo principal es tener claro que no se prohíbe la protesta. Generalmente cuando la persona tiene el rostro cubierto es porque está en otra cosa”, dijo.

El documento plasma penas de 2 a 4 años de prisión, si en una manifestación, protesta u otra concentración pública, se utiliza pasamontañas, máscaras u otros medios destinados a ocultar, total o parcialmente su rostro, con el propósito de provocar actos de violencia, llevarlos a cabo e incitarlos. Al cierre de la nota se conoció que el texto deberá presentarse otra vez en la AN.