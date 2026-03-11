Política

División por ley para sancionar el uso de máscaras en protestas

El proyecto de ley que propone adicionar el artículo 169-A al Código Penal para sancionar el uso de mecanismos de ocultamiento del rostro durante manifestaciones y protestas fue presentado el pasado lunes en la Asamblea Nacional

ML | Personas con capuchas durante protestas en la Ciudad de Panamá.
ML | Ministra Montalvo.
Thaylin Jiménez
11 de marzo de 2026

Tras la presentación del proyecto de ley que busca sancionar el uso de máscaras durante protestas, diputados de las distintas bancadas de la Asamblea Nacional (AN) se mostraron divididos.

Algunos apoyan la iniciativa argumentando que contribuiría a prevenir actos vandálicos, mientras que otros han expresado su rechazo por considerar que podría coartar el derecho a la protesta pacífica y a la libre expresión de los ciudadanos.

Roberto Zúñiga, coordinador de la bancada de Vamos cuestionó el proyecto de ley. “El solo hecho de taparse en rostro en una protesta no debe considerarse un delito. Eso cercena la democracia y la libertad de manifestarse”.

Por su parte, el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, expresó su respaldo a la propuesta. “Lo principal es tener claro que no se prohíbe la protesta. Generalmente cuando la persona tiene el rostro cubierto es porque está en otra cosa”, dijo.

El documento plasma penas de 2 a 4 años de prisión, si en una manifestación, protesta u otra concentración pública, se utiliza pasamontañas, máscaras u otros medios destinados a ocultar, total o parcialmente su rostro, con el propósito de provocar actos de violencia, llevarlos a cabo e incitarlos. Al cierre de la nota se conoció que el texto deberá presentarse otra vez en la AN.

“No usamos máscaras porque somos delincuentes, la utilizamos para protegernos de los gases que tira la Policía. Los que no están de acuerdo con la máscara es porque nunca han salido a manifestarse. Esta ley tiene un arma de doble filo”.

“Creo en la libre expresión y en el derecho a manifestarse, pero también hemos sido testigos de que cuando hay manifestaciones por un bien común, adversarios infiltran personas para destruir propiedad privada, instituciones y activos públicos”.

“Ese proyecto se debe analizar y evaluar bien. No podemos verlo desde el punto de vista de que se quiere coartar los derechos, creo que si la manifestación es pacífica todos deben ir descubiertos. Esperamos participación de todos en la Asamblea”.

“Yo estoy de acuerdo. Yo creo que, si tú sales a manifestarte o a protestar, esa manifestación debe tener rostro, la valentía de asumirlo, no tienes que escudarte detrás de una máscara, fácilmente esas personas pueden ser infiltradas”.

“Creo que es una medida un poco perjudicial para la democracia panameña. Por mi parte no tendría un apoyo directo sin entender las causas de por qué se está planteando esto... Por el simple hecho de taparse la cara no creo deba haber represalias”.

“No me parece correcto censurar eso. Si la persona se manifiesta pacíficamente no debe tener problemas. Vamos a esperar el momento de debate en la Asamblea para expresar nuestras consideraciones ante los compañeros”.

“Esta ley protege al que está en una protesta pacífica”

ml | La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, quien presentó la propuesta ante el pleno de la Asamblea Nacional, indicó que la ley busca evitar que personas ajenas traten de interrumpir una manifestación pacífica. “Generalmente las personas que protestan para defender sus derechos no se ocultan. Esta ley protege y defiende al que está participando en una manifestación”, aseguró Montalvo y solicitó que se valore el proyecto de ley.

