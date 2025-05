El deporte de muchos

No cabe duda, el béisbol es el deporte de muchísimos panameños. Sí, no puedo generalizar, pues en recorrido en varios puntos del país, hablando con varias personas, de todo tipo de edades y ocupaciones, puedo asegurar que el deporte de la manilla y de la pelota no está entre las prioridades de las personas.

Algunos dicen que le gusta, pero poco o nunca han ido a un estadio a ver algún partido de carácter local. Otros, les da igual y a otros, no les gusta de plano. Hay opiniones y gustos. Solo es cuestión de respetar y al quien le gusta, disfrutar.