El deporte favorito de todos ¿no?

A estas alturas, no creo que haya nadie que ponga en duda que el béisbol es el deporte por excelencia de los panameños. Bueno, de la gran mayoría de los panameños. Y lo he comprobado. Entrevistar a la gente en la calle, que poco o nada sabe de deporte, cuando le mencionan el béisbol, sale su vena de fanático. Claro, el fútbol y baloncesto también están en la mente y corazones de muchos, pero el béis es lo nuestro. Especialmente en varias zonas del interior del país. Esto no es para desmeritar a las demás disciplinas, sino que es para que no se queden atrás.