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El deporte para mover las masas

El deporte para mover las masas
Roberto Robinson
29 de julio de 2026

Para algunos (por no decir muchos) panameños quisieran que el deporte local y sus deportistas fueran de un alto nivel, siempre y en todo, no solo de manera competitiva, sino que el deporte sea un espectáculo que atraiga masas. Y debo admitir que ha habido eventos que mueven a la gente, pero son esporádicos, muy segmentados y la base de fanáticos se dispersa con el tiempo. Tal vez estoy haciendo una mala medición y hay actividades que sí ‘halan’ y crean el ambiente de industria deportiva en el país, solo es cuestión de perspectivas.

Tags:
Deportes
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