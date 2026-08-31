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El impacto de acoger eventos deportivos

El impacto de acoger eventos deportivos
Yalena Ortiz
31 de agosto de 2026

La organización de eventos internacionales en Panamá va mucho más allá de posicionar al país como un punto de encuentro global.

La oportunidad que tienen los atletas nacionales de compartir experiencias y conocimientos con deportistas, entrenadores y directivos de diversas partes del mundo, sin salir de casa, es inestimable.

Para muchos niños y jóvenes, debido a factores familiares, de salud o de presupuesto, sería imposible viajar o adaptarse a competencias en el extranjero.

Todo esto sin contar la inyección de divisas que generan los visitantes y la visibilidad internacional gratuita que se obtiene a través de diversas plataformas.

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