¿El Pacto del Bicentenario en el limbo?

Tal vez pocos se acuerdan de que el gobierno del presidente Laurentino ‘Nito’ Cortizo llevó a cabo la iniciativa “Pacto del Bicentenario: Cerrando Brechas”.

Una consulta nacional que buscaba concretar ideas para solucionar los más urgentes problemas del país en materia política, económica, sociales, etc., y en el caso que nos compete, deportiva.

A finales del año 2021 se presentó el documento al gobierno, pero al sol de hoy se desconoce su alcance e impacto. En lo deportivo se destacaban “acuerdos” sobre el Deporte Federado, actividades deportivas e infraestructura.