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¿El Pacto del Bicentenario en el limbo?

¿El Pacto del Bicentenario en el limbo?
Roberto Robinson
01 de septiembre de 2026

Tal vez pocos se acuerdan de que el gobierno del presidente Laurentino ‘Nito’ Cortizo llevó a cabo la iniciativa “Pacto del Bicentenario: Cerrando Brechas”.

Una consulta nacional que buscaba concretar ideas para solucionar los más urgentes problemas del país en materia política, económica, sociales, etc., y en el caso que nos compete, deportiva.

A finales del año 2021 se presentó el documento al gobierno, pero al sol de hoy se desconoce su alcance e impacto. En lo deportivo se destacaban “acuerdos” sobre el Deporte Federado, actividades deportivas e infraestructura.

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