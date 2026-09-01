Pax Silica prioriza el suministro de tecnología

Panamá “no necesita fabricar los chips más avanzados del mundo”, según Melanie Carter, consejera económica adjunta de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, la oportunidad está en aprovechar la infraestructura que ya tiene el país para atraer empresas y crear negocios relacionados con la tecnología.

Carter planteó que la ventaja para Panamá no está únicamente en que la carga tecnológica pase por su territorio, sino en lograr que más empresas establezcan operaciones locales alrededor de ese movimiento.

La visión coincide con la incorporación de Panamá a Pax Silica, una iniciativa impulsada por el Departamento de Estado de Estados Unidos que busca fortalecer la cooperación entre países en áreas como semiconductores, inteligencia artificial, infraestructura digital y cadenas de suministro. Panamá formalizó su adhesión el 26 de junio de 2026, durante la cumbre de la iniciativa en Washington D.C. El Gobierno panameño informó que destinará 105 millones de dólares durante los próximos cuatro años a formación de talento, infraestructura y atracción de inversiones relacionadas con esta estrategia.