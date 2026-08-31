La ministra española Yolanda Díaz disputará el liderazgo de la OIT

La ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y será la única aspirante que competirá con el actual director, el togolés Gilbert Houngbo, cuyo mandato concluye en septiembre de 2027.

El plazo para presentar candidaturas llegó a su fin este lunes.

El Consejo de Administración de la OIT está compuesto por representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores, de acuerdo con la estructura tripartita de la organización.

La misión de esta agencia de la ONU es promover los derechos de los trabajadores y mejorar las condiciones laborales.

En junio pasado, por ejemplo, adoptó un histórico acuerdo para proteger a los trabajadores de plataformas de la economía digital.

Sin embargo, la agencia con sede en Ginebra se ha enfrentado en años recientes a fuertes turbulencias debido a la caída de la financiación internacional, especialmente por parte de Estados Unidos.

La OIT depende de Estados Unidos para la mayor parte de su financiación, ya que Washington cubre un 22% de su presupuesto.

Ante estas presiones financieras, la agencia ha puesto en marcha un plan de reforma que incluye la eliminación de 120 puestos de trabajo, equivalentes a 73 plazas a tiempo completo, según documentos internos consultados por la AFP.