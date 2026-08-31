Pogacar fue operado "con éxito" de la clavícula tras su caída en la Vuelta

El esloveno Tadej Pogacar fue operado "con éxito" este lunes de una fractura de la clavícula izquierda ocasionada por la caída que le hizo abandonar la Vuelta a España, anunció el médico del equipo UAE-Emirates.

La operación se realizó en el Hospital Universitario Dexeus de Barcelona, dos días después de que la estrella del ciclismo se retirara de la competición que lideraba con holgura.

"Esta tarde, Tadej se sometió con éxito a una operación de la clavícula izquierda, después de haber recibido la autorización para proceder a la intervención", escribió el doctor Adrian Rotunno, citado en un comunicado de la formación.

"Fue bien y seguirá hospitalizado unos días en vigilancia postoperatoria", añadió.

Pogacar, de 27 años, tenía casi cuatro minutos de ventaja en la general de la Vuelta después de solo una semana, en la que había ganado tres etapas.

Sin embargo, en una octava etapa de transición, se cayó a 32 kilómetros de la meta y disparó las alarmas cuando se le vio con la ceja izquierda y el hombro izquierdo ensangrentados.

Intentó volver a montar en la bicicleta, pero el dolor se lo impidió y fue evacuado en ambulancia del lugar.

El diagnóstico comunicado el sábado señalaba que el ciclista sufría "una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura estable de la vértebra cervical C7 y múltiples abrasiones".

Esa conmoción cerebral fue el motivo de que la operación tuviera lugar 48 horas después del accidente.

Pogacar publicó el domingo en redes sociales una fotografía en la que se le ve en la cama del hospital con un collarín. Añadió en su publicación la canción del grupo Bee Gees "Stayin' alive" (Seguir vivo).

"Cuando esté listo, Tadej volverá a casa para comenzar la convalecencia y su reeducación bajo la supervisión del cuerpo médico del equipo. Continuaremos siguiendo sus progresos de cerca a lo largo del proceso de recuperación", continuó el médico del UAE-Emirates.

El comunicado del doctor Rotunno no da datos sobre el tiempo estimado de baja, pero parece descartada la posibilidad de que pueda defender su título de campeón del mundo el 27 de septiembre en Canadá.