$!Ampliar descuentos a jubilados elevaría precios y afectaría liquidez

Problemas de liquidez, reducción de márgenes de ganancia, incremento de precios, postergación de inversiones y limitación en la contratación es el impacto que tendría el proyecto de ley 226 que amplía beneficios, incorpora nuevos descuentos y aumenta otros existentes para jubilados, pensionados y adultos mayores, explicaron empresarios.

La iniciativa aprobada en tercer debate y que modifica la Ley No. 6 de 1987, espera la sanción o veto por parte del Ejecutivo.

En el documento se detalla que “los panameños y extranjeros con permiso de residente permanente en el territorio nacional que tengan cincuenta y cinco años o más, si son mujeres, o sesenta años o más si son hombres; y todos los jubilados y pensionados gozarán de descuentos en medicamentos, atenciones médicas, cirugías y tratamientos y otras actividad para ayudar a esta población cuyos costos de la vida les afectan a diario”.

El anteproyecto modifica y adiciona algunos descuentos, como el 50% en las entradas a actividades de recreación y entretenimiento, tales como cines, teatros, deportes, centros de visitantes y espectáculos públicos, beneficio que se mantiene de la ley anterior.

En el caso de los medicamentos, se eleva el descuento del 20% al 30%. Se contempla una reducción en el valor de los honorarios por consultas de medicina general y especialidades médicas y quirúrgicas, además de un 15% en servicios odontológicos y de optometría.

Asimismo, se mantiene la rebaja en la contratación de servicios funerarios y se establece un 25% de descuento en sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas y otros equipos de asistencia.

La propuesta ha generado preocupación en el sector empresarial. Ante este escenario, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) solicitó al Ejecutivo vetar el proyecto al considerar que su aplicación podría elevar los costos para los comercios y afectar la actividad empresarial.