Empieza la cuenta regresiva

Ya cada vez estamos más cerca de ese debut mundialista para los panameños. Me parece que en nuestro país no hay quien no quiera que le vaya bien al conjunto nacional en la Copa del Mundo.

Aunque siempre se encuentra a algún aguafiestas por allí, o como ahora se hacen llamar, “realistas”. Sí, y tal podrán tener razón, Panamá no tiene tradición en este torneo de fútbol, pero llegó con mérito propio y se ha visto que cada uno de sus jugadores y cuerpo técnico se han preparado para dar su mejor esfuerzo y soñar a lo grande. Y en el proceso, hacernos soñar también.