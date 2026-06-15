$!El cobre en sus máximos históricos

El cobre ha incrementado su valor a nivel mundial y se ha consolidado como un mineral estratégico, al pasar de cerca de $3,500 por tonelada en 2005 a unos $14,000. Empresarios y economistas atribuyeron este aumento a la mayor demanda global y a las expectativas de escasez futura.

En este contexto, especialistas aseguraron que el cobre es indispensable para las redes eléctricas, vehículos eléctricos, energías renovables, centros de datos, inteligencia artificial, telecomunicaciones, infraestructura digital y aplicaciones de defensa.

Roderick Gutiérrez, expresidente de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), indicó que “la situación del cobre a nivel mundial es que ya dejó de ser un metal industrial para convertirse en un mineral estratégico para el planeta”.

Gutiérrez agregó que “las proyecciones indican que para el 2035 el planeta se quedaría sin la cantidad de cobre necesaria para la demanda prevista. En otras palabras, el mundo no contaría con suficiente cobre para cubrir sus necesidades”.

Asimismo, comentó que “si nosotros estuviéramos produciendo cobre en el país, estaríamos cobrando 60% más de lo que cobrábamos en el 2023”.

En tanto, el empresario Adolfo Linares señaló que “el mercado mundial del cobre atraviesa una etapa de alta demanda impulsada por la electrificación, la transición energética, la inteligencia artificial, los centros de datos y la expansión de las redes eléctricas”.

Linares detalló que “su precio actual ronda los $ 14,000 por tonelada, cuando en el 2005 rondaba los $ 3,500”.

El empresario explicó que “según un estudio de S&P Global proyectan que la demanda mundial de cobre podría aumentar alrededor de 50% hacia el 2040”. Además dijo que “en Panamá es importante explotar sus reservas porque representa una oportunidad estratégica para diversificar la economía nacional, aumentar las exportaciones, fortalecer las finanzas públicas, generar miles de empleos directos e indirectos y atraer inversión extranjera”.

Mientras, el ingeniero Carlos Salazar afirmó que “en el caso de Panamá, somos un país privilegiado porque tenemos yacimiento de cobre”. Además, “es importante su extracción porque la rueda de la economía comienza a andar con la generación de empleos directos e indirectos, así como la creación de micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras”.

Por su parte, el economista Luis Morán, destacó que “desde la perspectiva de la innovación y comunicaciones, esta materia prima es fundamental y metal clave, de dispositivos, ya que el cobre es un componente vital en computadoras, teléfonos, internet y telecomunicaciones”.

Morán aseguró que “en Panamá representa una industria que genera actividad económica, alcanza el 5% de la producción local, lo cual representa crecimiento, permite elevar las exportaciones, donde el 75% se genera desde esta actividad, y genera empleo en el país”.