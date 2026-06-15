$!Vamos pone bajo la lupa su futuro político y organizativo

Las recientes renuncias registradas en la Coalición Vamos han abierto un debate sobre las implicaciones que estas salidas tienen tanto para la bancada legislativa como para el futuro de la organización política independiente.

Los analistas consideran que las renuncias también reflejan desafíos internos relacionados con la cohesión ideológica y la disciplina organizativa de un movimiento que nació como una plataforma de candidaturas independientes y no como un partido político tradicional.

“Parece que la situación interna se agudiza y eso demuestra que, además de existir diferencias profundas de criterio, al parecer no hay una disciplina orgánica que les permite mantenerse en unidad pese a las distintas opiniones y posturas”, señaló el politólogo Samuel Prado Franco.

En tanto, el analista político, Danilo Toro, dijo que no sabe en qué terminará Vamos. “Eso lo veremos en un futuro cercano y sabremos en qué va a quedar este experimento político que seguro durará más de un quinquenio”.

Por su parte, dirigentes y fundadores de la organización han rechazado que las salidas representan un debilitamiento del proyecto. Sostienen que la fortaleza de la organización no depende del número de integrantes, sino de la coherencia con los principios y objetivos que dieron origen al movimiento.

En esta línea, Juan Diego Vásquez, presidente de la directiva de la Coalición, dijo que: “nosotros no dejaremos de trabajar y el tiempo nos dará la razón primero Dios. Calidad antes que cantidad”.