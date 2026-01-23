Es normal el fin de ciclo

El Mundial 2026 de FIFA, programado a jugarse desde mediados de junio próximo, en los países de Norteamérica, se plantea como el fin de varios ‘cracks’ internacionales del fútbol en esta cita deportiva.

Nombres como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, de seguro dirán adiós a la competición y cuidado, que a sus selecciones.

En Panamá, el capitán Aníbal Godoy ha sido el primero en insinuar su retira del conjunto panameño, para así darle paso a una nueva camada de jugadores que quieren, al igual que él, dale gloria al balompié canalero, que ha crecido.