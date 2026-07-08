Esta sele también merece atención

El Mundial de fútbol 2026 ya entra a su recta final, con el arranque de la fase de cuartos de final mañana. Y aunque la Selección de Panamá quedó elimina ya hace unos días, durante la fase de grupos, hay fanáticos que siguen pendientes al torneo.

Sin embargo, hay otra selección que quiere que esa atención se centre en ella. Me refiero al equipo masculino mayor de baloncesto, que está en la senda por su pase mundialista. En una cita que será en Catar en próximo año. El quinteto disputará la ronda final de clasificación desde agosto próximo.