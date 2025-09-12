Hay que mentalizarse por el objetivo

Esta semana, la comidilla en casi todos los círculos sociales, programas en medios de comunicación, de carácter deportivo y de cualquier otra índole, el tema era la Selección nacional de fútbol de Panamá, sus jugadores y su director técnico. Escuchaba que el equipo le falta ‘maleantería’, que están ‘agrandados’ y deben bajar de la nube y aterrizar para con humildad trabajar en el objetivo: clasificar al Mundial FIFA 2026, en Norteamérica. Hasta se ha dicho que la única opción, tras dos empates, es rezar por estar en el torneo de repechaje internacional. Aún faltan “cuatro finales”, en octubre y noviembre.