Inició el mundial y de qué manera

Inició un nuevo mundial de fútbol. Y aparte del tradicional show de apertura y actos protocolares, lo que realmente se recordará este primer día del torneo será las tarjetas rojas directas sacadas por el árbitro central brasileño Wilton Sampaio.

Expulsó a dos jugadores sudafricanos y a un mexicano. Y casi de inmediato, salieron las voces pidiendo investigación, porque esas ‘ayudas’ a la selección anfitriona estuvieron raras. No sé. Yo vi jugadas claras, que tal vez fueron muy rigorosas en su sanción, pero si queremos un fútbol correcto, hay que poner orden desde el comienzo.