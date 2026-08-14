Jornada de peligro en la LPF

Una nueva fecha de la Liga Panameña de Fútbol inicia esta noche. El ‘Derbi Chorrerano’, entre San Francisco y CAI, abre el telón desde las 8:30 pm en el ‘Muquita’ Sánchez.

El sábado es el turno de del CD Universitario ante Unión Coclé, en el Estadio Universidad Latina (Penonomé), desde las 6:15 pm. A segunda hora, United.UMECIT FC choca con el Sporting San Miguelito, en el COS Sports Plaza (8:30 pm.).

El domingo, el Herrera FC vs. Veraguas United, en Los Milagros (4 pm), y Alianza vs Plaza, en el Rommel (6:15 pm). Cierran la fecha, Tauro y Árabe Unido, el lunes en el Rommel (8 pm).