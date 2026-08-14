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Jornada de peligro en la LPF

Jornada de peligro en la LPF
Roberto Robinson
14 de agosto de 2026

Una nueva fecha de la Liga Panameña de Fútbol inicia esta noche. El ‘Derbi Chorrerano’, entre San Francisco y CAI, abre el telón desde las 8:30 pm en el ‘Muquita’ Sánchez.

El sábado es el turno de del CD Universitario ante Unión Coclé, en el Estadio Universidad Latina (Penonomé), desde las 6:15 pm. A segunda hora, United.UMECIT FC choca con el Sporting San Miguelito, en el COS Sports Plaza (8:30 pm.).

El domingo, el Herrera FC vs. Veraguas United, en Los Milagros (4 pm), y Alianza vs Plaza, en el Rommel (6:15 pm). Cierran la fecha, Tauro y Árabe Unido, el lunes en el Rommel (8 pm).

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