Juntos por el deporte

El trabajo entre la empresa privada y las autoridades públicas ha demostrado con el pasar de los años que es un ganar-ganar, siempre que se haga con transparencia y de la manera correcta.

Las dificultades que enfrenta el deporte nacional, como el apoyo real a los deportistas, la rehabilitación y el mantenimiento de los espacios deportivos, e incluso la administración de importantes estructuras, pueden ser subsanadas si las empresas y las autoridades ponen de su parte en proyectos conjuntos con resultados a corto plazo.