Ajuste de cuenta

La ‘Champions’ no es para cualquiera

La ‘Champions’ no es para cualquiera
Roberto Robinson
17 de septiembre de 2025

Me parece que el arranque de la Champions League no dejó a nadie indiferente. El debut en este torneo europeo de fútbol de un compatriota, en la figura de Michael Amir Murillo, aunque solo los últimos 20 minutos, dejó buenas sensaciones, a pesar de la derrota ante el todopoderoso Real Madrid, que lució poco imponente durante ese partido. No por nada es la competición más importante y prestigiosa del fútbol occidental y cuidado, mundial. Ver a un panameño codearse con lo mejor de lo mejor solo debe llenarnos de orgullo.

Tags:
Deportes
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR