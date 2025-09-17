La ‘Champions’ no es para cualquiera

Me parece que el arranque de la Champions League no dejó a nadie indiferente. El debut en este torneo europeo de fútbol de un compatriota, en la figura de Michael Amir Murillo, aunque solo los últimos 20 minutos, dejó buenas sensaciones, a pesar de la derrota ante el todopoderoso Real Madrid, que lució poco imponente durante ese partido. No por nada es la competición más importante y prestigiosa del fútbol occidental y cuidado, mundial. Ver a un panameño codearse con lo mejor de lo mejor solo debe llenarnos de orgullo.