Pandeportes realiza pruebas del sistema de iluminación en el Centro de Alto Rendimiento

Con éxito se realizaron las pruebas técnicas del sistema de iluminación en las canchas de fútbol y la pista de atletismo del Centro de Alto Rendimiento (CAR), ubicado en Llano Bonito, Juan Díaz, Ciudad de Panamá, informaron del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

Detallaron en un comunicado que, “el sistema de iluminación está compuesto por 52 lámparas, distribuidas en nueve postes de acero galvanizado, con alturas de 27 y 24 metros, estratégicamente instalados para garantizar una cobertura eficiente y uniforme en las áreas deportivas”

“Durante las pruebas, se obtuvo un promedio de iluminación de 300 lux, cumpliendo con los estándares técnicos necesarios para el óptimo funcionamiento tanto de la cancha de fútbol con especificaciones FIFA como de la pista de atletismo, permitiendo entrenamientos y competencias en horarios nocturnos”, explicaron de Pandeportes.

Por último agregaron que, “estas mejoras forman parte del compromiso de Pandeportes con el fortalecimiento de la infraestructura deportiva nacional, brindando espacios modernos, seguros y adecuados para el desarrollo integral de los atletas de alto rendimiento”.