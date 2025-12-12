Asesinan a policía en Caimitillo

La Policía Nacional (PN) confirmó el fallecimiento del Capitán Post Mortem José Izasa Melo, quien perdió la vida en Caimitillo cuando dos sujetos en moto realizaron detonaciones en el sector.

Según el reporte oficial, el hecho se registró después de que las unidades policiales en Caimitillo recibieran una alerta sobre dos sujetos en moto que realizaban detonaciones en el área de Calzada Larga.

Se detalló que “estos individuos hicieron caso omiso a la voz de alto emitida por la unidad, lo que derivó que impactarán al uniformado, causándole la muerte”.

La Policía repudió “enérgicamente estos actos de violencia e irrespeto hacia los miembros de la fuerza pública, quienes arriesgan su vida diariamente para proteger a la ciudadanía”.

Según reportes, otro hombre que realizaba trabajo comunitario también falleció, luego de ser sorprendido por los pistoleros.

En tanto, el Desfile de Navidad programado para esta tarde en el sector quedó suspendido.