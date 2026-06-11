La hora mundialista nos alcanzó

La espera está por terminar. Sí lees esto antes del mediodía de hoy, significa que estás contando las horas para el arranque del Mundial FIFA 2026, o si no, bueno la fiesta del fútbol, que cada cuatro años paraliza gran parte del planeta, empezó este jueves 11 de junio, con el partido México ante Sudáfrica.

Y aunque en Panamá puede que encuentro no llame la atención, de seguro se estará pendiente, porque esto es histórico y nadie quiere quedar fuera de esta historia. Espero que el Mundial de fútbol llene las expectativas y todos queden satisfechos.