La misión y deber de los periodistas

Hace unos días un estudiante de periodismo me preguntaba si valía la pena haber escogido esta profesión. Lo pensé unos segundos, pude haber dicho cualquier cosa, menos la verdad, pero preferí decirle que si realmente sentía que era lo que quería hacer, siguiera con esto. El periodismo ha sido, es y será siempre necesario para toda civilización que se considere democrática. Y las que no tanto. El periodismo no está para aplaudir a nadie, sino para fiscalizar y ser ese faro que guía a todos por mejores senderos. Aunque a veces hay quienes no entiendan esa misión.