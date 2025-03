La pieza esencial para desarrollarnos

La iniciativa e inversión privada en el deporte es fundamental para su correcto desarrollo. Es cierto, el Estado se diseña para regir y ordenar la sociedad, y en cuestión deportiva, debe dictar las reglas para que las disciplinas ‘organizadas’ logren explotar el potencial de sus respectivas comunidades, y en especial, el ciudadano, logre un acceso rápido y óptimo a ese deporte para mantenerse una buena condición física. Si la acepta o no, es otra cosa. Sin embargo, el sector privado es el verdadero actor en esto, y si no trabaja con los gobiernos, entonces no obtendremos los resultados queridos.