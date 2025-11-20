Ajuste de cuenta

La segunda fue la vencida

Roberto Robinson
20 de noviembre de 2025

Luego del fracaso para clasificar al Mundial de Catar 2022, pocos siguieron confiando en el DT Thomas Christiansen, de su trabajo y su equipo, pero ante la molestia de “esos”, la Federación Panameña de Fútbol lo renovó para continuar con su “proceso” y cumplir con el objetivo mayor: lograr el boleto para el Mundial 2026, y en la noche del pasado 18 de noviembre, lo logró. Su pasaje llenó de dudas, irritación, confusión y hubo voces pidiendo su renuncia, que ya el “método europeo” no servía, que buscarán a alguien ‘mejor’. Pero, el hispano-danés demostró su calidad.

