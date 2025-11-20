La segunda fue la vencida

Luego del fracaso para clasificar al Mundial de Catar 2022, pocos siguieron confiando en el DT Thomas Christiansen, de su trabajo y su equipo, pero ante la molestia de “esos”, la Federación Panameña de Fútbol lo renovó para continuar con su “proceso” y cumplir con el objetivo mayor: lograr el boleto para el Mundial 2026, y en la noche del pasado 18 de noviembre, lo logró. Su pasaje llenó de dudas, irritación, confusión y hubo voces pidiendo su renuncia, que ya el “método europeo” no servía, que buscarán a alguien ‘mejor’. Pero, el hispano-danés demostró su calidad.