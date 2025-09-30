La tarjeta verde irrumpe en el fútbol

Algunos ni se enteraron, otros se sorprendieron, y hay quienes que afirman que es necesario y se deberían implementar más y de otros colores. Y es que la “tarjeta verde” hizo su debut en el fútbol internacional y fue durante el partido entre Corea del Sur y Ucrania, en el Mundial U-20 que se juega en Chile. La cartulina implica que son los entrenadores tienen la potestad de pedir la revisión de ciertas jugadas: penales, vinculada a goles tarjetas rojas directas o confusión de identidad. Cada cuerpo técnico tendrá un límite de dos pedidos por partido.