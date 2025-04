Las cosas de nuestro deporte

La semana pasada, en esos viajes en auto, que se piden a través de una plataforma digital, en busca de hacer conversación le pregunté al chofer si conocía el nombre de algún futbolista que milita en la primera división de nuestro fútbol en estos momentos. No supo, es más, me dice que hace unos años se topó con un jugador que hacía birrias en su barrio y también jugaba, simultáneamente, en un club de la LPF. Con una sonrisa me decía: “supuestamente tu eres profesional y ta’ jugando en una cancha de barrio”. Así están las cosas.