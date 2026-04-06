Las entradas a estos juegos son libres

Desde la Organización de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 aseguran que tienen el 100% de equipamiento deportivo en casa, además de las adecuaciones necesarias para albergar los 23 deportes en competencia. Además, los boletos de entrada para cada evento se pueden adquirir de manera gratuita en la plataforma digital panatickets. Es por medio de QR en tu dispositivo digital donde se verificará la adquisición de la entrada. Los recintos tienen un aforo limitado. Panamá está invitado a esta gran fiesta del 12 al 25 de abril.