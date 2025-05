Le toca al fútbol de selecciones

La temporada 2024-25 de fútbol de clubes en buena parte del planeta ya terminó. Nos queda el Mundial a mediados del año. Pero, la actividad de fútbol sigue, con duelos de selecciones nacionales en muchas categorías, tanto en lo femenino y masculino. Y Panamá no se va a quedar atrás. Los amantes del balompié no tendrán excusas para no seguir enganchados a esta disciplina, más cuando tu país es representado por las máximas figuras que se pueden reunir. Eliminatorias, clasificatorios, Copa Oro, amistosos, o sea el menú es diverso y extenso.