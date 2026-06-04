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Mantengamos a los jóvenes ocupados

Mantengamos a los jóvenes ocupados
Roberto Robinson
04 de junio de 2026

Hay que admitir que buena parte del país tiene una oferta deportiva para que los jóvenes estén ocupados haciendo cualquier tipo de actividad relacionada al deporte. Ya sea formativo o recreativo. Y durante la semana de receso escolar se nota que cada vez se suman más las organizaciones y a título personal, los que tienen escuelitas, cursos o campamentos donde se le enseña no solo deporte, sino valores y trabajo en equipo a nuestra juventud. Se ha dicho, el deporte es el camino para que tengamos una mejor sociedad. Ya no apostemos eso, hay que invertir.

Tags:
Deportes
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