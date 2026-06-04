En 60 días iniciarían las obras en la Vía España

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, manifestó que espera que en dentro de 60 días inicien los trabajos del proyecto de ampliación de la Vía España, con carriles exclusivos para Mi Bus.

“En ese proyecto se está conversando con los usuarios de esa vía, los comerciantes y los pequeños empresarios; por otro lado, se avanza con el contrato que está en la Contraloría, con los trámites pertinentes para su refrendo y con el tema del impacto ambiental”, sostuvo el titular de Obras Públicas.

El plan ocupará la franja de 40 metros de servidumbre vial y, según datos del ministerio, se han identificado un aproximado de 400 ocupaciones dentro del área de servidumbre. “La vereda afroantillana tiene su espacio reservado, ellos se van a mantener en ese sector y no debe haber ningún problema”, confirmó Andrade.

La obra se extiende desde la intersección de la avenida Cincuentenario hasta la intersección de la Vía Porras, abarcando los corregimientos de Parque Lefevre, Río Abajo, San Francisco y Pueblo Nuevo. El ministro afirmó que “el proyecto busca mejorar la calidad de vida de los usuarios”.

“Ese trayecto toma [recorrerlo] aproximadamente de una hora a una hora y 25 minutos y tiene más de 40 paradas; con el nuevo sistema de carriles exclusivos, va a tener menos paradas y el tiempo que les va a tomar va a ser de media hora a 40 minutos. Es calidad de vida para los usuarios del Metro Bus. Las inundaciones en ese sector tienen que ser eliminadas, tendrá tres veces más áreas verdes y aceras de tres metros, por lo que es un proyecto que va a modernizar la Vía España”, afirmó.