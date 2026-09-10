Ajuste de cuenta

Más panameños en la Champions

Más panameños en la Champions
Roberto Robinson
10 de septiembre de 2026

Ya son cuatro panameños los que han disputado la fase final de la Champions League. César Blackman, con el Slovan Bratislava, de Eslovaquia, primero en la temporada 2024-2025 y ahora en 2026-2027. Le siguió Michael Amir Murillo, con el Olympique Marsella francés, en el curso 2025-2026. Y esta temporada fue el turno de dos más: Andrés Andrade con el Lask Linz austriaco, durante el duelo ante el AEK Athenas, titular en la fecha 1, el pasado martes, y jugando el duelo completo. Y ayer, Cristian Martínez, titular con el Bratislava, en la derrota 6-1 ante el PSG.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR