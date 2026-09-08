Los influencers, la última piedra en el zapato del US Open, el Gran Slam más gamberro

La indisciplina de los espectadores ha alcanzado un nuevo nivel en el US Open, que ya arrastraba la reputación de ser el Grand Slam más ruidoso, con presencia masiva de influencers que atrae a un nuevo público a las pistas, más acostumbrado al ambiente de los espectáculos estadounidenses.

Cada año, los jugadores se quejan de los espectadores que se acomodan durante los puntos, a menudo con uno o varios "Honey Deuce" en la mano, el cóctel emblemático del torneo, en el constante bullicio que reina también en las pistas principales, la Arthur Ashe y la Louis Armstrong.

"Las cosas están cambiando, el público puede moverse durante los puntos. Huele a marihuana en las pistas. Hay ruido por todas partes, en realidad se está convirtiendo un poco en un zoo", lamentó el francés Adrian Mannarino, derrotado en segunda ronda.

Durante el partido entre Gaël Monfils y Learner Tien, una influencer se acercó a la pista en pleno intercambio para hacerse una foto luciendo una camiseta con el logo de una conocida marca antes de sentarse de nuevo, constató un periodista de la AFP.

Estos incidentes se han multiplicado desde el comienzo de la quincena en Queens, como en el partido entre la japonesa Naomi Osaka y la rusa Anastasia Zakharova en primera ronda en la pista Arthur Ashe.

El árbitro francés Kader Nouni tuvo que interrumpir el juego por culpa de unos espectadores situados en un palco, que tomaban fotos y vídeos con un aro de luz, utilizado por los influencers, durante un punto.

"Normalmente no me fijo, pero esta vez hubo un momento en el que esas personas gritaban y se les podía escuchar muy claramente. Creo que también molestó a mi rival", explicó Osaka, exnúmero 1 mundial.

- "Su primer partido de tenis" –

Desde el año pasado, los organizadores del US Open han acordado colaboraciones con influencers y un centenar de ellos están acreditados en la presente edición con el objetivo de hacer más popular este deporte en Estados Unidos.

"Queremos que todos nuestros aficionados e invitados pasen un momento extraordinario cuando vienen a ver el torneo, pero también debemos asegurarnos de que no perturben el desarrollo del juego y la competición en la pista", aseguró a la AFP Brendan McIntyre, portavoz del torneo.

"Hemos reforzado la señalización en el recinto y en el estadio, enviado mensajes a los poseedores de entradas y de palcos para recordar a todos que se abstengan de cualquier actividad que pueda perturbar el partido, en particular el nivel de ruido, el uso del flash para las fotos y de los aros de luz", precisó.

Algunas estrellas del circuito, como la N.4 Coco Gauff, campeona en Nueva York el año pasado, están encantadas con la presencia de este nuevo público, pero consideran que se deben adoptar las normas básicas de convivencia.

"Es como todo, no vas a una alfombra roja en vaqueros. Simplemente hay que respetar los usos propios de este deporte. Probablemente ya han asistido a partidos de baloncesto, pero a veces es su primer partido de tenis. Nada de flash ni vídeos de TikTok durante los puntos, intentar no hablar demasiado alto", declaró la tenista estadounidense de 22 años.

Su compatriota Jessica Pegula, actual N.3 de la WTA, asegura que lo que ocurre "es muy representativo de Nueva York: es caótico y todo va en todas direcciones".

"Cuanto más vengan al estadio y más partidos vean, más aprenderán estos usos. En cualquier caso, vista la atención que ha recibido el tema, podemos esperar que a partir de ahora estén informados", añadió la finalista del US Open en 2024.