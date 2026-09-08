Bolsonaro arenga contra Lula y poder judicial antes de duelo presidencial en Brasil

El presidenciable brasileño Flávio Bolsonaro reunió a miles de seguidores este lunes en Sao Paulo para arengar contra el poder judicial que condenó a su padre y contra el presidente Lula, su rival en la elección del 4 de octubre.

La campaña entró en sus últimas semanas con el ruido de fondo de un escándalo por presunta corrupción que ronda a un influyente juez que envió a la cárcel al exmandatario Jair Bolsonaro.

Una multitud vestida con camisas verdes y amarillas, los colores de la selección brasileña de fútbol, acompañó a su hijo en la emblemática Avenida Paulista.

Flávio Bolsonaro aprovechó el día de la fiesta nacional de Brasil para enfilar contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el sistema judicial, que aunque independiente del gobierno es visto por la derecha bolsonarista como un adversario por igual.

Las encuestas muestran una carrera pareja entre el presidente Lula, de 80 años, y el senador Flávio Bolsonaro, de 45.

El hijo mayor y heredero político del expresidente Bolsonaro (2019-2022) fue ungido candidato luego de que la justicia condenara a su padre a 27 años de prisión en 2025 por intentar un golpe de Estado contra Lula.

"Lula es el responsable de este caos moral que Brasil está atravesando hoy", sostuvo el senador candidato.

Sus seguidores pedían al mismo tiempo la destitución del magistrado Alexandre de Moraes, salpicado por las revelaciones de un megaescándalo financiero.

"Los ricos se están volviendo pobres. Las empresas se están yendo. Así que ya es hora de expulsar a esta gente de aquí", dijo a la AFP Valeria Fernandes, de 63 años, que marchó alzando dos pancartas con las inscripciones "Fuera Moraes" y "Fuera Lula".

- Candidatura "de protesta" -

Unas 28.500 personas asistieron a la manifestación de este lunes, según un conteo del Monitor de Debate Político de la universidad de Sao Paulo.

"Voy a trabajar para rescatar la credibilidad del poder judicial brasileño (...) mi candidatura es de protesta", arengó el senador Bolsonaro.

El escándalo que se coló en la campaña implica a Daniel Vorcaro, un banquero preso por un gigantesco fraude.

Vorcaro habría enviado unos mensajes a Moraes con el aparente objetivo de eludir la investigación por la que fue detenido, según reveló la justicia que investiga el caso.

En mayo la candidatura de Flávio Bolsonaro fue sacudida por la revelación de un audio en el que pide a Vorcaro dinero para financiar una película sobre la vida de su padre.

Tanto Lula como Flavio cuentan con un 41% de la intención de voto en una eventual segunda vuelta, según una encuesta divulgada el lunes por el instituto Quaest.

Otros simpatizantes alzaron un inflable gigante con la forma del presidente estadounidense, Donald Trump, sosteniendo una diminuta representación de Lula con overol de presidiario.

Trump calificó el juicio de Jair Bolsonaro como una "cacería de brujas" e impuso sanciones contra Moraes en 2025.

- País soberano -

Lula, que busca su cuarto mandato, participó más temprano en un desfile militar en Brasilia.

La víspera, el presidente se dirigió a los brasileños a propósito de la fiesta de independencia nacional, en un mensaje cargado de referencias indirectas a Estados Unidos, que impuso aranceles a Brasil en julio.

"Ningún gobernante extranjero tiene derecho a decir a quién podemos comprar y a quién podemos vender. Somos un país soberano", dijo el presidente en un video.

Una tercera candidatura llegó al 10% de intención de voto en la encuesta de Quaest de la semana pasada y se presenta como una posible tercera vía.

Se trata del psiquiatra y autor de libros de autoayuda Augusto Cury, que reunió a sus simpatizantes en una marcha por la playa de Copacabana, en Rio de Janeiro.

"La gente está cansada de esta polarización, de estas peleas, y él trae el diálogo, la paz. Y eso es lo que buscamos", dijo a la AFP Alejandra Rana, de 55 años, una de las asistentes al acto.