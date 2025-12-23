Mayor coherencia con las internacionales

Para evitar confusiones, la Liga Panameña de Fútbol señaló, que, “como parte de su proceso de ordenamiento y homologación del calendario competitivo, el próximo torneo se disputará, durante el primer semestre del 2026, tendrá la denominación Clausura”.

O sea, torneo Apertura se desarrollará de julio a diciembre, y el torneo Clausura se disputará de enero a mayo.

“Esta decisión responde a la necesidad de armonizar el calendario del fútbol profesional panameño con los estándares y ciclos competitivos establecidos por FIFA y Concacaf”.