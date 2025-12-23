$!El jamón en paila está conquistando en Navidad

En los últimos años, la preparación del jamón en paila ha tomado fuerza en el país, convirtiéndose en una tendencia que rescata técnicas tradicionales y las coloca otra vez en el centro de la mesa navideña.

Más allá de una moda culinaria, chefs y cocineros coinciden en que este método responde a una herencia cultural, a la practicidad y a un resultado final que destaca por su sabor, jugosidad y presentación.

Juan Miranda, de @fonda_tiki, aseguró que lleva cuatro años preparando y compartiendo públicamente esta técnica, la cual hoy identifica como parte de su propuesta gastronómica. “Yo fui el primero en realizar el jamón en paila y publicarlo. En Fonda Tiki es una tradición”, afirmó.

Desde una mirada más emocional y cultural, Ariadna Oldfield, escritora, chef y coach de @laspailasdemisabuelas, resaltó el valor simbólico de esta preparación. “En mi casa, el aroma del jamón en paila anunciaba que la Navidad había llegado. Cada rodaja guarda un recuerdo y cada piña dorada cuenta una historia que conecta generaciones”.

Por su parte, el chef Gabriel Grimaldo explicó que su vínculo con el jamón en paila es profundamente familiar. “Desde muy pequeño veía cómo mi abuela preparaba el jamón de Navidad o de Año Nuevo en la paila. Crecí con eso y hoy en día los jamones que hago los preparo de esa manera”, comentó.

Así, el jamón en paila no solo se posiciona como una alternativa a las formas tradicionales de cocción, sino como una expresión viva de la memoria colectiva, la identidad y el calor familiar que caracteriza las celebraciones navideñas en Panamá.