Mes de la patria y nuestros atletas

Si hablamos de honrar a la patria, todo aquel que se dedica al deporte de competición, en especial esos atletas que se fajan en la cancha, pista, o cualquier escenario conocido, son los primeros en llenarse el pecho de ese tricolor panameño.

Cada vez que le preguntas a uno de ellos, lo dicen sin titubear: compito por mi país. El ego pasa a un tercer plano. Y eso aplica con otras nacionalidades, claro está, pero en este mes de noviembre, Panamá está en lo más alto y los deportistas que han representado nuestra bandera lo saben de primera mano.