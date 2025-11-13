Moody’s mantiene calificación de riesgo de Panamá, anunció Mulino

La calificadora internacional Moody’s Investors Service ha confirmado la calificación de riesgo soberano de Panamá, anunció este jueves, 13 de noviembre, el presidente José Raúl Mulino.

“La calificadora de riesgo Moody’s publicó hoy, en la revista Ratings Assigns que mantiene la calificación de riesgo de Panamá. Esa es una noticia supremamente importante y alentadora”, manifestó Mulino.

El mandatario destacó que, “esto proyecta la estabilidad, la seguridad y sobre todo el sistema económico panameño vigente ante el mundo entero y da la confianza pata la inversión extranjera seguir y venir más a nuestro país”.