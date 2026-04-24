Nuestro fútbol liguero en definiciones

Este fin de semana se juegan fechas decisivas en los torneos Clausura 2026 de la primera división del fútbol nacional tanto en la rama masculina y femenina. En la Liga Panameña de Fútbol (LPF) se disputará la penúltima jornada (la 15) de la primera fase, con varios equipos con el boleto a semifinales y playoffs ya asegurados, pero otros, todavía en carrera para ocupar esas plazas. Mientras que, en la Liga de Fútbol Femenino (LFF); se juega hoy y mañana la última fecha de la ronda regular (Jornada 14) con un panorama en que se definirán posiciones.