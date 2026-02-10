Oportunidad para ser mundialista

Otra selección de fútbol de Panamá tiene la oportunidad de clasificar a un mundial. Todo pasa por no perder ante el combinado de Nicaragua, esta noche en el cierre del Grupo B de las Clasificatorias de Concacaf, en un duelo que se perfila como “complicado” en el Estadio Rommel Fernández.

Ambos conjuntos llegan invictos y con una buena cuota goleadora y con defensas sólidas, aunque han enfrentado rivales de poco cuidado. Los chicos de Baloy tendrán una prueba para determinar si son o no dignos de volver a un mundial Sub17 de la FIFA.