$!Las reformas electorales llegarían a la Asamblea Nacional en el mes de junio

Con el análisis y discusión del quinto y último bloque avanzan en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) las propuestas de modificación al Código Electoral que se aplicarán en 2029.

Del Tribunal Electoral (TE) informaron que “se aspira culminar las sesiones en el mes de marzo para elaborar el proyecto de Ley, el cual, una vez confeccionado, corresponde presentarlo a la Asamblea para su aprobación o modificación”. De acuerdo con miembros de la CNRE, la presentación en el Legislativo debe darse en junio próximo.

En esta última ronda, que inició el 4 de diciembre, se incluyen temas como: formas de votación, adjudicación de curules y proclamaciones, revocatoria de mandato y las diputaciones al Parlamento Centroamericano PARLACEN; siendo la propuesta de modificación de las votaciones en los circuitos plurinominales una de las que más polémica ha generado.

Próxima sesión

En la reunión de la CNRE de la semana pasada se avanzó con el análisis de las propuestas relacionadas con el método para la adjudicación de curules en los circuitos plurinominales. Durante la discusión se aprobó una propuesta presentada por los partidos políticos, donde se mantienen las figuras de cociente y medio cociente para adjudicar las curules en los circuitos plurinominales. No obstante, los miembros de la Comisión acordaron volver a revisarla en la próxima sesión, programada para mañana.