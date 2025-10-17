Otra escala para brillar

Hasta este fin de mes, Centroamérica vivirá una fiesta deportiva que hasta Panamá tendrá en su casa. Los Juegos Centroamericanos con sede principal en Guatemala se perfilan como el evento deportivo del año.

Al menos en esta parte de la región. Serán más de tres mil deportistas reunidos para competencias de deportes que muchos conocen y otras modalidades que harán su debut a este nivel. Panamá llega al certamen con varias figuras con recorrido internacional y con las ganas de seguir llevando el tricolor nacional a lo más alto posible.